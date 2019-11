Os relacionamentos do zodíaco que podem terminar em infidelidade

Alguns signos do zodíaco podem dividir uma atração muito intensa e acabarem se relacionando romanticamente. No entanto, eles também possuem algumas diferenças que abrem espaço para carências e infidelidades.

Descubra quais são as combinações do zodíaco que podem terminar em traição:

Áries e Touro

A atração entre esses signos pode ser muito forte, mas a vontade de um dominar o outro pode ser muito perigosa. Apesar de o taurino ser leal, ele pode se sentir ameaçado e inseguro com a postura competitiva do ariano e fazer algo a respeito para “sair ganhando”. Do outro lado, o ariano – que é menos fiel – pode acabar caindo na rotina estável do companheiro, encontrando uma saída para isso na infidelidade.

Gêmeos e Libra

Além de ótimos amigos, estes signos podem acabar se apaixonando intensamente. No entanto, a natureza instável do geminiano pode gerar sérios conflitos que acabam abrindo portas para a traição – de ambas a partes. O libriano, por sua vez, é muito amável, gentil e acaba atraindo a atenção das pessoas facilmente.

Câncer e Capricórnio

Esta combinação combina muito em termos de amizade. Na vida amorosa, quando é levada com equilíbrio, esta relação é uma das poucas que consegue aumentar cada vez mais o sentimento de amor. No entanto, o capricorniano pode não conseguir suprir as necessidades de carinho e atenção demandas pelo canceriano, causando insegurança e insatisfação em ambos.

Leão e Sagitário

Estes dois signos possuem um grande carisma e podem pensar que tem tudo a ver. No entanto, o sagitariano pode deixar a monogamia de lado facilmente, pois sempre busca novas experiências e liberdade. O leonino, por sua vez, não admitiria uma traição, mas também pode pular a cerca quando se sente “abandonado” pelo sagitariano que precisa constantemente de espaço.

Escorpião e Peixes

O escorpiano – sempre muito impulsivo – cobra um vigor sexual que nem sempre é uma característica do pisciano. Esta combinação de fatores pode fazer com que ele procure outra pessoa. Já o pisciano pode desenvolver sentimentos por mais de uma pessoa e, como tem dificuldade para se desapegar, acaba mantendo dois relacionamentos até criar coragem de dizer adeus para um deles.

Aquário e Virgem

Estes signos possuem energias extremamente diferentes, mas são semelhantes em níveis intelectuais e podem terminar se impressionando bastante. O virginiano sempre acha que pode mudar a espontaneidade e desejo de liberdade do aquariano, que ao se sentir cobrado, fará o possível para provar a si mesmo que é livre.

No outro lado da moeda, uma pessoa do signo Virgem pode trair ao se sentir deixada de lado ou quando a química sexual não é das melhores – algo que pode facilmente acontecer com este casal de interesses tão diferentes.