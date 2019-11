Low carb: conheça 6 benefícios desse tipo de dieta

Quem quer emagrecer precisa procurar qual regime combina melhor com seu estilo de vida. A dieta low carb vem ganhando diversos adeptos por ser uma alternativa para quem não gosta de "passar fome", isso porque ela se baseia em redução da quantidade de carboidratos ingeridos por dia e não naquela famosa restrição total.

Veja também:

Com crescente demanda por alimentos sem lactose, conheça alternativas ao leite

Cirurgia bariátrica pode reduzir os riscos de câncer

O carboidrato é a principal fonte de energia utilizada para o funcionamento do corpo e está presentes em cereais, leguminosas, frutas, raízes, entre outros. Quando consumidos em excesso, é transformado em açúcar na corrente sanguínea e armazenado em forma de gordura. Na dieta low carb, é elaborado um plano alimentar que restringe o consumo do carboidrato.

“Essa dieta é segura e eficaz, desde que haja um acompanhamento de um nutricionista para auxiliar nas melhores maneiras de substituição, a fim de não causar déficit de nutrientes no corpo, pois mesmo sendo uma dieta eficiente, não funciona para qualquer pessoa”, ressalta a nutricionista Thaise Costa, da marca Tia Sônia.

Confira seis benefícios da dieta low carb:

1. Fome? Nem pensar

Sem reduzir o consumo de alimentos, a dieta low carb contempla a ingestão de alimentos que dão a sensação de saciedade. Se alimentando com gorduras boas, vegetais, proteínas e fibras, não tem como se sentir com fome.

2. Tchau, gordura!

Essa é uma das alternativas em que o emagrecimento acontece de forma mais rápida, já que com o baixo consumo de carboidratos, mais gordura é eliminada – tudo isso sem perda de massa muscular.

3. Pressão sanguínea de acordo

“Ingerir uma baixa quantidade de carboidrato auxilia no controle da pressão sanguínea, já que ocorre a diminuição da ingestão de glicose no organismo, principalmente para os que sofrem com esse fator elevado e que estão propensos a ter problemas como ataques cardíacos, derrames e falência renal”, afirma a nutricionista.

4. Diminuição dos triglicerídeos

Os triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo, mas que quando em excesso aumenta o risco de infarto e de derrame. Com a diminuição de carboidratos, eles voltam aos níveis saudáveis.

5. Redução de insulina e glicemia

A dieta low carb é o principal plano alimentar elaborado por nutricionistas para quem sofre com diabetes ou distúrbios metabólicos. Isso porque com a redução dos níveis de carboidratos, o organismo consegue equilibrar melhor os picos de insulina no sangue.

6. Melhora do colesterol

Como os alimentos dessa dieta são ricos em gorduras boas, o HDL (colesterol bom) aumenta, protege o coração e melhora o LDL (colesterol ruim). Mesmo assim: moderação!