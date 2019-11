Os signos que são os melhores esposos do zodíaco

Em sua versão masculina, alguns signos do zodíaco são mais protetores e gostam de viver sua vida junto a um companheiro (a) mais do que outros.

Confira quem são os melhores esposos do zodíaco:

Áries

Pode parecer difícil de conquistar e de manter um relacionamento com alguém tão cheio de energia e impulsivo. No entanto, esse parceiro tende a se preocupar muito e se comprometer verdadeiramente com a pessoa que escolhe dividir a sua vida.

Câncer

O canceriano é um dos homens mais leais do zodíaco. Seu lado emocional pode não ser tão simples de entender, mas ele costuma ter uma parte sensível, doce e companheira, que conquista e faz bem para a convivência do casal.

Capricórnio

O capricorniano possui um sentido de família maior do que o de qualquer signo do zodíaco. São responsáveis, leais e fazem o possível para se entender com o seu parceiro (a), buscando sempre uma solução para os problemas do casal.

Peixes

Este é um signo muito ligado às suas emoções, portanto ele sempre apoiará seu parceiro (a) em primeiro lugar. Podem ser um pouco dependentes emocionalmente, mas sua generosidade, carinho e consideração fazem com que seus relacionamentos sejam duradouros e verdadeiros.