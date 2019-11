Os signos que devem se preparar para grandes mudanças em 2020

O próximo ano reserva grandes mudanças para alguns signos do zodíaco, que devem se preparar para um 2020 agitado e cheio de novidades.

Touro

O próximo ano promete ser agitado em diversos aspectos para o seu signo, com a chegada de novas pessoas, que podem ser bastante diferentes para você. Situações também o obrigaram a sair da zona de conforto, o que pode estressá-lo no inicio, mas depois se transformará em algo atrativo.

É hora de expandir horizontes e esta ação atrairá viagens, novos começos e conexões espirituais importantes, que não devem ser ignoradas.

Escorpião

Saindo de um ano de altos e baixos, que podem ter resultado em rupturas e novos inícios, o escorpiano se depara com um 2020 que trará ainda mais análise e pode lidar com algumas indecisões, especialmente na vida amorosa.

No entanto, as coisas começam a mudar a partir de março, quando os sentimentos e assuntos do coração começam a ser resolvidos com mais calma. Mudanças chegarão especialmente nos relacionamentos, oferecendo melhores conexões. Alguns escorpianos podem também conhecer alguém completamente novo durante esta fase.

Sagitário

O signo mais desapegado e aventureiro do zodíaco começa a ter um olhar mais profundo sobre seus relacionamentos e pode decidir que chegou a hora de caminhar para a estabilidade sem medo.

Uma pessoa especial pode surgir e despertar seu interesse, fazendo-o repensar seus planos para incluí-lo em sua vida. As mudanças tendem a ser positivas, mas como tudo que é novo, você pode se assustar um pouco.

Capricórnio

2020 estará cheio de grandes mudanças para Capricórnio e conexões poderosas trazem transformações benéficas. Será um tempo de muitas e grandes oportunidades, mas que também exigirá a análise de prós e contras.

O segredo é pensar duas vezes, sempre. Em junho e julho a criação de novas alianças e finalização de ciclos ou finalização de relacionamentos estagnados influenciarão o resto do ano.