A LATAM realiza promoção especial para destinos nacionais e internacionais na Black Friday. As tarifas especiais valem para voos em classe econômica com viagens programadas entre os dias 1º de fevereiro de 2020 e 31 de maio de 2020 para destinos dentro do Brasil e entre 1º de dezembro de 2019 e 31 de julho de 2020 para voos internacionais, de acordo com cada destino.

Como revelado pela empresa em comunicado, oss preços promocionais estão disponíveis até as 23h59 de domingo, 1º.

Para destinos nacionais, é possível encontrar tarifas a partir de R$ 77,46 (o trecho, com as taxas inclusas) de Bauru para São Paulo/Guarulhos. Há também opções para Maringá, Palmas e Maceió, com saídas de São Paulo Guarulhos, a partir de R$ 111,59, R$ 180,69 e R$ 320,69, respectivamente (o trecho, com as taxas inclusas). Já para aqueles que desejam voar de Brasília para São Paulo/Congonhas, as tarifas estão a partir de R$ 105,67 (o trecho, com as taxas inclusas).

As viagens internacionais também estão com ofertas especiais durante a Black Friday. Com saídas de São Paulo/Guarulhos para Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), as tarifas são a partir de R$ 808,86 (ida e volta, com as taxas inclusas) e para Santiago (Chile), a partir de R$ 896,85. Também com saída de São Paulo/Guarulhos, os passageiros podem adquirir passagens para Joanesburgo, com tarifas a partir de R$ 1.722,01 (ida e volta, com as taxas inclusas).

Com informações da LATAM

