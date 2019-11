Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco nos últimos dias de novembro

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Fim de semana para iniciar novos projetos de trabalho, lembre-se de que você está em um estágio de crescimento econômico e é por isso que deve analisar todas as oportunidades que surgirem. Você pode querer renovar a si mesmo de alguma forma.

Tenha cuidado ao comprar presentes e tente não pedir dinheiro emprestado. Você tem sorte neste sábado com os números 09, 18 e 32. Tenha discrição com seus planos para não atrair energias negativas.

No amor, você permanecerá muito compatível com seu parceiro e desfrutará de dias de paixão. O ariano solteiro continuará em busca do amor verdadeiro. Você compra passagens para viajar no fim do ano. Limpe sua casa e se livre de todos os papéis que não lhe servem mais para que tudo flua melhor.

Touro

Você enfrentará algum estresse no trabalho; portanto, concentre-se muito para que tudo corra bem para você. Você recebe dinheiro extra; tente guardá-lo. Você é um dos signos mais independentes e se desapega da sua família, mas é bom se manter perto em datas especiais.

Um amor do passado deseja voltar. Os solteiros conhecerão pessoas muito compatíveis, mas sem não se comprometem no momento. Você terá sorte com os números 04, 38 e 91.

Você conserta ou vende um bem. Você deve começar a cuidar melhor da saúde. Você conhecerá algumas pessoas que lhe oferecerão novas oportunidades para seu crescimento e carreira.

Gêmeos

O ano novo está se aproximando e é hora de analisar todos os objetivos que você ainda precisa cumprir. Não desanime e lembre-se de que ainda há tempo para alcançá-los. Não se esqueça de contar com sua família e amigos em tempos difíceis, eles sempre ficarão ao seu lado.

O convidam para um viagem curta e você deve aproveitar. Sábado é dia de organizar sua vida e casa para poder aproveitar a tranquilidade depois. Doe o que não usa mais para ajudar alguém e receber o próximo ano com espaço para o novo.

Você começa a organizar algo especial para ver amigos e familiares. Tenha atenção com problemas nos ossos ou tornozelos e tente ir ao médico. Um amor pode traí-lo com um amigo, por isso converse abertamente com seu parceiro. Seus números da sorte serão 02, 18 e 79. Use roupas azuis fortes para atrair boa sorte.

Câncer

Fim de semana para organizar seus planos para o último mês do ano; faça uma lista para cumprir todos os seus objetivos. Você é convidado para uma viagem no final do ano. Sexta-feira de estar com muito trabalho e reuniões com chefes para propor várias mudanças.

Um animal de estimação pode chegar a sua vida. Sua sorte se intensifica nesta sexta-feira com os números 07, 13 e 88. Use mais branco para estimular a sorte.

Tente não discutir muito com seu parceiro para não se arrepender mais tarde. Seja cauteloso ao emitir opiniões com seus amigos e evite machucá-los. Afaste-se das pessoas que apenas trazem más energias. Os comprometidos podem ter uma gravidez surpresa.

Leão

Você terá três dias de grande felicidade e convivência com família e amigos, que o encherão de boa energia. Não se distraia e se concentre em obter sucesso em tudo o que você definiu no início do ano.

Sexta-feira de muito trabalho, tente evitar as más energias e provocações no trabalho. Você recebe dinheiro extra e deve planejar como usá-lo. Você começa a organizar as férias e pode tirar um tempo com amigos.

Um amor do passado deseja retornar; tente encerrar esse capítulo em sua vida e tente conhecer pessoas mais compatíveis com seu signo. Tenha cuidado com dores de estômago e intestino, tente não comer muito na rua. Você terá sorte com os números 08, 27 e 99. Comece a organizar e finalizar assuntos pendentes do lar.

Virgem

Boa sorte no final de semana com os números 01, 18 e 29. Nesta sexta-feira haverá muitas festas com seus amigos, mas também será um dia ideal para encontrar amores promissores, então tente se vestir com cores fortes para atrair a atenção.

Alguém especial de Áries, Gêmeos ou Capricórnio pode chegar em sua vida. Os comprometidos devem ter cuidado com as infidelidades e tentar conversar com seu parceiro sobre a distância que construíram nos últimos dias.

Você recebe alguns parentes em sua casa. Você é convidado para um evento especial. Você se inscreve em um curso. Tenha cuidado com dores de cabeça e estresse; faça uma caminhada e tente meditar para relaxar.

Libra

Você terá três dias para analisar para onde está indo sua vida e dar a si mesmo a oportunidade de mudar para melhor. Você passa por um estágio de renascimento e afasta os medos que o cercam e o impedem de seguir adiante.

Quem tem um parceiro analisa um passo importante no relacionamento ou decide começar uma família. Os solteiros estão na época de aproveitar ao máximo esta fase. Você recebe muitas surpresas agradáveis, especialmente de novos amores.

Sexta-feira de muito trabalho, por isso tente organizar melhor seu tempo para se estressar. É hora de deixar para trás tudo o que não serve e renovar energia, começando o próximo ano da melhor forma. Você terá sorte com os números 05, 39 e 44. Tenha cuidado com acidentes na rua e tente ser mais cauteloso.

Escorpião

Durante este fim de semana, você desfrutará de muita diversão, mas lembre-se de não exagerar, especialmente no álcool. É importante sempre cuidar de sua saúde e iniciar bons hábitos.

Haverá energias complicadas em seu trabalho, fofoca de seus colegas e mudanças. Tente não se envolver para não ter essa negatividade com você. Dinheiro extra chega; saia de uma dívida e economize um pouco.

Você recebe uma surpresa amorosa de alguém do signo de Câncer ou Peixes que será muito compatível com você. Os solteiros terão dias muito apaixonados. Você terá sorte no sábado com os números 04, 29 e 53.

Sagitário

Você refletirá esta semana sobre vários planos que tem em mente para avançar em questões financeiras. Alguns conversam sobre a ideia de montar um negócio, lembre-se de que o que você precisa para ter sucesso é ser constante e não se deixar levar pelos pequenos problemas que surgem no seu caminho.

Você receberá alguns presentes de aniversário de pessoas que não esperava. Evite dar tanta importância ao que os outros pensam de você, especialmente em questões de aparência. Tente manter contato com seus pais.

Um animal de estimação pode chegar a sua vida. As pessoas casadas devem conversar com o parceiro para resolver seus problemas pendentes. Tenha atenção com dores de cabeça ou pressão alta. Você terá sorte com os números 08, 21 e 77. Use a cor vermelha para atrair sorte.

Capricórnio

Fim de semana de muitas surpresas agradáveis ​​e bom humor. Tenha cuidado com os problemas de saúde, especialmente dores de cabeça ou nas costas.

Você quita algumas dívidas e deve tentar não se endividar para poder começar a economizar. Você processa um visto ou passaporte em breve.

Você está convidado para um evento neste sábado e terá muita sorte, especialmente no amor. Os comprometidos podem ser surpreendidos por uma gravidez. Você terá sorte com seus números 02, 16 e 81, principalmente no domingo.

Aceite os bons conselhos dos seus amigos e não seja tão defensivo. Você organiza sua casa para dezembro.

Aquário

Fim de semana de muito trabalho. Evite discutir com seus chefes e mantenha sempre uma boa atitude para não causar problemas desnecessários. Nesta sexta-feira, você ficará um pouco confuso no amor, então se acalme por um momento para analisar o que deseja na vida.

Você faz mudanças na casa. Seu dia de maior sorte será o sábado com os números 13, 22 e 89. Use muito amarelo para atrair prosperidade. Alguém de quem você se distanciou irá aparecer de forma inesperada. Tente evitar conflitos com sua família; lembre-se que quem fica com raiva sempre sai perdendo. Um amor do passado pode tentar voltar a ter um relacionamento.

Peixes

Fim de semana de muita convivência com pessoas queridas e com o parceiro; lembre-se de que seu signo precisa se sentir amado para alcançar objetivos com mais facilidade.

Nesta sexta-feira, uma tensão no trabalho ou reuniões com seus chefes pode estressá-lo; tente não se alterar e tenha cuidado com seus comentários para evitar fofocas.

Você vai se dedicar no sábado a fazer algumas mudanças em sua casa. Você planeja uma viagem em breve. Um amor do passado deseja procurá-lo para esclarecer problemas e fechar esse círculo.

Você terá sorte com os números 05, 66 e 81. Tente cuidar melhor da saúde para se sentir mais positivo e cheio de energia.