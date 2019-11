Black Friday: Promoção do Burger King nesta sexta-feira tem 6 sanduíches por R$ 15

A promoção de Black Friday da rede Burger King tem 6 sanduíches por R$ 15. A oferta exclusiva ocorre nesta sexta-feira (29).

A ação, válida apenas uma compra por usuário no período, foi compartilhada pela empresa no Twitter. Para participar, é necessário baixar o aplicativo do Mercado Pago.

A Black Friday vem aí, mas tem ofertas de peso durante toda a semana.

Você pediu, eles voltaram! 3×15 nesta BK Friday e o Mercado Pago chega fazendo a mágica da multiplicação, e te dá 6×15 com pagamento pelo código QR no aplicativo. #BKFriday Saca só a thread de como fazer. + pic.twitter.com/RakxU7FMjo — Burger King Brasil (@BurgerKingBR) November 26, 2019

O fast food também divulgou na rede social o regulamento da promoção especial. Confira como participar:

Vá até um restaurante participante;

Abra o app do Mercado Pago;

Clique em “Pagar com QR Code”;

Faça a leitura do código que estiver no balcão do restaurante;

Escolha como pagar e confirme.

LEIA TAMBÉM: