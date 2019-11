VÍDEO: Reencontro de cachorro e dona que ficaram anos separados emociona as redes sociais

Esta semana, pessoas ficaram comovidas nas redes sociais com o encontro cativante de uma militar e seu cachorro que ficaram separados durante três anos.

As imagens gravadas em Salem, nos Estados Unidos, foram divulgadas pelo no canal ViralHog no YouTube e rapidamente se tornaram virais.

“Eu pensava em Murphy todos os dias. (…) Quando ele não me reconheceu a princípio, eu fiquei com o coração partido. O momento mais feliz da minha vida foi quando ele finalmente descobriu que era eu. Ele tem sido a luz da minha vida há mais de três anos e espero ter muito mais anos com ele ao meu lado”, revelou a dona que não teve o nome divulgado.

Confira o momento especial­: