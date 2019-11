Sucos antioxidante pode ajudar a combater o estresse oxidativo relacionado ao envelhecimento

Entre os processos naturais do corpo está o envelhecimento celular. No entanto, segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer, existem muitas alternativas para atrasar o processo consumindo alimentos e bebidas que ajudam a retardar essa oxidação.

Como os mirtilos são muito caros em território brasileiro, o açaí amazônico é uma boa forma de substituição. Outras frutas que poderiam entrar são as amoras ou cranberries desidratadas.

Receita antioxidante funciona ajuda a combater o estresse oxidativo

Ingredientes:

1 xícara de morangos

1 xícara de mirtilos

1 xícara de uvas vermelhas

½ tomate

¼ beterraba

1 copo de suco de limão

Preparação

Depois de lavado, descascado e cortado, todas as frutas e legumes que precisam. Passamos passo a passo.

Coloque os morangos no liquidificador com uma boa quantidade de gelo, adicione as uvas vermelhas, o tomate cortado em pequenas partes.

Misture um pouco, adicione a beterraba em seguida. Coloque o suco de limão. E se você quiser, pode adicionar um pouco de mel para cortar o ácido do limão.

Continue misturando até obter uma mistura compacta e homogênea. E tome-o imediatamente, de preferência de manhã.