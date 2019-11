Smartphones lideram procura na Black Friday, com armazenamento e câmera como critérios principais

Às vésperas da Black Friday, evento marcado por promoções e descontos nas principais redes varejistas do País, muitos brasileiros já decidiram os produtos que vão entrar no carrinho de compras.

Pesquisa realizada pela Samsung, em parceria com a MindMiners, aponta que 55% das pessoas que pretendem fazer compras durante o período tem como foco principal adquirir um smartphone, acima de roupas (46%) e eletrônicos (45%).

De acordo com o levantamento, 74% dos entrevistados iniciaram as pesquisas para as compras no início deste mês de novembro. Plataformas online são a principal fonte de busca (82%), independentemente do local de compra do produto (site ou loja física). Redes sociais (60%), comparadores de preço (55%), notificações e mailing (49%) também são importantes aliados dos consumidores na procura por itens.

A principal característica levada em consideração pelos consumidores é a capacidade de armazenamento (43%) do smartphone. Confira os principais pontos:

Capacidade de armazenamento (43%)

Qualidade do conjunto de câmeras (21%)

Qualidade da bateria (13%)

Tamanho ou qualidade da tela (11%)

E, apesar de desconto e condições de pagamento serem considerados primordiais para a decisão de compra, marcas confiáveis e qualidade de produto também figuram como pontos fundamentais para essa definição.

Aumento do valor

Outro aspecto comprovado pelo levantamento é o aumento da busca por produtos premium, com valor acima de R$ 1.900,00. Em 2018, esta categoria representou 13% das vendas durante a Black Friday, segundo a GFK. Já na pesquisa realizada pela Samsung em parceria com a MindMiners, 17% dos entrevistados afirmaram que pretendem comprar produtos nesta faixa de preço na edição deste ano.

Com informações da Samsung

