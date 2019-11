PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de dezembro

Foram divulgados nesta quinta-feira (28) os jogos gratuitos da PlayStation Plus (PS Plus) do mês de dezembro. Confira a lista:

Titanfall 2

“A única coisa que divide a vitória da derrota para a Frontier Militia é a combinação perfeita entre o homem e a máquina – Titã e Piloto. Em Titanfall 2, um intenso jogo de tiro em primeira pessoa da Respawn Entertainment, você terá mobilidade de alta velocidade como um ágil Piloto que pode manobrar pelo campo de batalha horizontal e verticalmente”.

“Mas quando a escala das batalhas mudar, poderá chamar um enorme Titã de guerra para pilotar e virar o jogo”, revela a descrição do game.

Monster Energy Supercross — The Official Videogame

“Monster Energy Supercross – The Official Videogame contém motos, pistas e pilotos oficiais do Supercross Championship. Você também pode customizar as motos e pilotos com várias marcas e itens para criar seu piloto ideal e encarar jogadores do mundo todo”.

“O Track Editor deixa você criar e compartilhar suas criações com outros jogadores. Comece com um estádio da sua escolha, e crie até cansar, depois compartilhe com a comunidade”. Confira:

Titanfall 2 e Monster Energy Supercross – The Official Videogame estarão disponíveis para baixar entre os dias 3 de dezembro e 2 de janeiro.

Com revelado, você ainda tem alguns dias para obter os jogos PlayStation Plus de novembro – Nioh e Outlast 2, disponíveis até o dia 3 de dezembro.

Ainda de acordo com a Sony, para quem possui um PS VR, dezembro vem com um Limited Free Trial e uma semana de Double XP para Firewall Zero Hour – apenas para assinantes PS Plus.

O Limited Free Trial estará disponível na PS Store do dia 3 de dezembro (13:00, horário de Brasília) até o dia 9 de dezembro (13:00, horário de Brasília).

