Os signos do zodíaco que não ignoram os sentimentos dos outros

Alguns signos do zodíaco não conseguem ignorar os sentimentos das outras pessoas e se preocupam com suas emoções.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano possui uma personalidade que atrai as pessoas pelo carinho e sua forma de falar sobre sentimentos. São pessoas sensíveis, que gostam de construir laços e não ignoram o que as outras pessoas sentem, sendo grandes conselheiros, mas que também podem se decepcionar ao buscar o ideal romântico a todo custo.

Libra

A pacificidade, amabilidade e senso de justiça do libriano o faz imune a apatia. Por isso, eles tentam sempre compreender os sentimentos dos outros com uma curiosidade que pode até incomodar os mais reservados. Sua energia emocional nem sempre é profunda, mas sempre estará atenta.

Peixes

Peixes é um dos signos mais sensíveis ao sentimento dos demais. Ele sempre responderá com empatia, especialmente ao sofrimento alheio. Pode ser um pouco fechado quando se trata de expressar abertamente as próprias emoções, mas é intuitivo e se conecta sempre com o essencial.