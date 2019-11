Nova versão beta do WhatsApp libera alguns ajustes na platatorma

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play, elevando a versão para 2.19.350.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update do aplicativo de mensagens liberou alguns ajustes na plataforma.

Como revelado, o app corrigiu um problema na tela inicial redesenhada, que exibia um detalhe estranho. O plataforma também trabalha no ajuste de outo bug na tela inicial. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.350: what’s new?

Marked as bug fixes update, that addresses the issue for the Splash Screen.https://t.co/QuVmNDDOms

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 26, 2019