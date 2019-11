Nave espacial Orion chega à estação da NASA para testes

A sonda Orion chegou à Estação Plum Brook da Agência Espacial Americana (NASA), nos Estados Unidos, para a realização de testes ambientais, em preparação para a missão Artemis I.

Esta período de quatro meses sujeitará a sonda, consistindo em seu módulo de tripulação e módulo de serviço construído na Europa, ao vácuo, temperaturas extremas e ambiente eletromagnético que ele experimentará durante as três semanas de viagem ao redor da Lua e de retorno.

O objetivo é confirmar que os componentes e sistemas da espaçonave funcionem adequadamente sob condições no espaço, enquanto coleta dados para garantir que a espaçonave esteja adequada para todas as missões subsequentes.

Artemis I é um voo de teste sem tripulação ao redor da Lua, o primeiro de uma série de missões progressivamente mais complexas que vão levar astronautas para a superfície lunar em 2024.

Como revelado, a agência americana também usará as informações para se preparar para o envio de humanos para Marte. Confira:

Carrying @NASA_Orion 🛰️, our Super Guppy ✈️ landed in Ohio Sunday. Today, the Guppy's nose was opened and the spacecraft removed, so it can travel to @NASAglenn's Plum Brook Station for testing in a vacuum chamber that simulates the space environment. https://t.co/duDZxVubeh pic.twitter.com/Pcnn5ZVk8l

— NASA (@NASA) November 25, 2019