Black Friday: Operadora TIM oferece Galaxy S10 a partir de R$ 999

A Black Friday da operadora TIM acaba de ganhar mais uma oferta de smartphone. Os modelos Samsung Galaxy S10 serão vendidos com preços a partir de R$ 999 no plano TIM Black Família 100GB.

A franquia de internet pode ser dividida com até mais três pessoas da família. O desconto de até R$ 3.500 nos aparelhos faz parte da estratégia promocional da empresa.

Como revelado pela Tim, o plano tem acesso ilimitado às redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) e WhatsApp.

A oferta conta ainda com mais de 50 milhões de músicas e mais de 100 revistas e jornais – com o TIM Music by Deezer e TIM banca virtual – e franquia de dados que pode ser dividida entre o titular e seus dependentes. A internet que não for usada durante o mês, acumula para o mês seguinte.

O Samsung Galaxy S10E sai por R$ 999 no TIM Black Família 100GB, que custa R$ 319,99 por mês para o titular e mais três dependentes (R$ 79,99 por pessoa). No mesmo plano, o Samsung Galaxy S10 e o Samsung Galaxy S10 Plus serão vendidos por R$ 1.499 e R$ 1.999, respectivamente.

Com informações da TIM

LEIA TAMBÉM: