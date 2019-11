Versão beta do WhatsApp revela próximo recurso da plataforma de mensagens

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema Android. Com o update, foi revelado um novo recurso será que liberado para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a versão do aplicativo de mensagens instantâneas foi elevada para 2.19.348.

Como revelado, a plataforma trabalha no recurso 'disappearing messages', que excluirá automaticamente mensagens após um certo período de tempo.

Quando ativado, o recurso pode ser alternado em Informações de contato ou Configurações de grupo (somente administrador pode habilitar o recurso em um grupo).

Com a novidade, o usuário poderá enviar uma mensagem por um tempo estabelecido de duração. Ou seja, após o período ela será excluída automaticamente do bate-papo.

Ainda segundo o portal, o recurso já é compatível com o tema escuro (que ainda está em desenvolvimento). No entanto, ainda não sabemos quando será liberado para todos.

