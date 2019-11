Oito formas de usar a cor de 2020 a seu favor

Verde é a cor de 2020. O número que representa o novo ano, 4, traz a energia dessa cor. O verde traz equilíbrio e serenidade para a resolução de questões da nossa vida de forma organizada, clara e com responsabilidade.

Veja algumas dicas para implementar toda a energia do verde no seu novo ano:

Nas paredes

Um lugar perfeito para esbanjar toda a energia do verde é nas paredes da casa. A cor de 2020 ameniza os estados de ansiedade, estresse e cansaço. É ótima escolha para quem tem problemas de insônia.

Quando o dia é agitado, estressante e tenso, o verde também pode trazer o benefício de relaxamento e calma. Ele ainda ajuda a acalmar o sistema nervoso central e a acordar de bom humor.

Na roupa

Nada combina mais com a entrada do novo ano que uma transformação radical no nosso visual. Usando a Cromoterapia, é possível usar e aproveitar da energia das cores na sua vida.

Entrar o ano usando uma roupa verde ajuda a amenizar a ansiedade. Que tal usar a cor de 2020 em roupa íntima ou na maquiagem (tons de sombra verde claro e escuro ficam lindos!).

Nos cabelos

Já pensou em usar verde nos cabelos? Seja em uma mecha ou em todos os fios, o tom traz equilíbrio, serenidade e é indicado para pessoas muito agitadas. A cor de 2020 também atrai bens materiais e oportunidades de negócios.

No banho

Existem chuveiros com funcionalidade que permite escolher a cor da ducha de acordo com cada necessidade, como, por exemplo, cansaço, mais energia ou foco.

Usar verde no banho tem efeito calmante e traz equilíbrio. A cor de 2020 tem a capacidade de melhorar qualquer condição física negativa e energiza o corpo e a alma.

Na decoração de Natal

Considerada uma das datas mais especiais do ano, o Natal é uma época para celebrar e decorar. De acordo com o Feng Shui, os símbolos colocados na decoração da casa nos ajudam a lembrar que podemos realizar os nossos sonhos.

Por conta desta época, a casa ganha elementos extras através dos enfeites. Por isso, devemos nos certificar de que a decoração de Natal respeite a harmonia existente no espaço, garantindo, assim, alegria e paz nas festas de fim de ano.

Além da árvore de Natal, use o verde em velas decorativas, em lâmpadas, laços, estrelas, caixas de presente, guirlandas e bolas.

Na água solarizada

Nada melhor do que unir a energia da luz do sol e da água. A água solarizada resulta da energização da água através da cor. É um método simples que pode ajudar a amenizar a depressão e o desânimo, além de afastar as ideias fixas e dar mais coragem, calma e equilíbrio.

A água solarizada em tom verde é calmante e equilibradora, melhora qualquer estado físico negativo e energiza o corpo e a alma.

Para equilibrar os chakras

Os chakras são focos de energia, com formato de redemoinhos, localizados em pontos específicos do corpo, e têm como objetivo estabilizar e manter a transferência contínua de energia entre o corpo físico e os planos espiritual e material.

O verde é a cor do chakra cardíaco, que está ligado a glândula Timo, responsável pelo sistema imunológico. A cor verde que equilibra, tranquiliza e acalma esse chakra. O verde é cor da cura das emoções e tem a capacidade de melhorar qualquer condição física negativa.

Na empresa

Em 2020, o uso da Cromoterapia pode ser grande aliado para dar uma guinada na sua carreira. Para aumentar as vendas e ter mais sucesso, as cores podem ser usadas de diversas formas, como: materiais de divulgação, logomarcas, mídias sociais e até móveis e objetos de decoração.

Bem-estar

Verde significa esperança, liberdade e equilíbrio. A cor de 2020 stá associada a crescimento e renovação, também. O verde age como regenerador dos órgãos e sistemas e normaliza as funções de todas as glândulas do corpo – especialmente a pituitária, que é responsável pelo bom funcionamento das demais glândulas. O verde é um estabilizador emocional e ajuda a controlar os medos e as inseguranças.

Abuse do verde na alimentação, como sucos verdes e saladas.

Victoria Castilho

[email protected]