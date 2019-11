O último conselho de novembro para cada signo do zodíaco

Novembro está chegando ao fim e cada signo do zodíaco deve seguir um conselho para fechar o mês com chave de ouro e começar dezembro da melhor forma. Confira:

Áries

Continue lutando com determinação e perseverança pelo que deseja alcançar. Você está no caminho certo, mas precisa ter uma dose adicional de paciência, porque ainda é necessário continuar fazendo um esforço extra para receber os frutos desejados. Aproveite para extrair experiência de tudo – isso fará a diferença no futuro!

Touro

Você está gastando energia, física e psíquica, com as batalhas certas? Não desperdice! Não é necessário ser extremo e tomar máximo cuidado para que ameaças não abalem sua tranquilidade. Tenha apenas as defesas necessárias e não tema tanto as mudanças.

Gêmeos

Período de progresso e crescimento, sempre realizando tarefas para que seus projetos de longo prazo sejam concretizados. Tente fazer uma pequena análise sobre os seus acertos e repita de forma otimista suas boas ações. A vida não é só feita de erros e injustiças; deixe isso para trás!

Câncer

Se você não tiver certeza sobre os passos a seguir na sua situação atual, é melhor agir com cautela e fazer o mínimo necessário, mas sem se manter estagnado. Lembre-se que essa atitude talvez seja menos imprudente e evitará fazer algo do qual se arrependa. Tenha calma.

Leão

Parece que os seres humanos aprendem mais com experiências tristes do que com as felizes. No entanto, ambas devem ser desvendadas e estes ensinamentos úteis aumentam nossa bagagem de sabedoria e conhecimento. Pense nos erros e acertos de 2019; quanto você realmente cresceu?

Virgem

Às vezes nos tornamos escravos de hábitos e pensamentos repetitivos. O extremo rigor, o medo do erro, o medo de não ser o que acreditamos ou o que os outros exigem, alteram nosso senso de felicidade e faz dela algo distante, nem sempre colocado em primeiro lugar.

Libra

Todos passam por períodos em que a preocupações não podem ser evitadas, especialmente as financeiras. Quando fazemos uma análise prática e, acima de tudo, objetiva da nossa situação, podemos encontrar as falhas e também assumir nossa parcela de culpa, para finalmente buscar soluções alternativas.

Escorpião

Acontecimentos gratificantes e agradáveis ​​serão dados com generosidade e na quantidade que você precisa para sentir a energia positiva que emana deles. Será reconfortante, mas é preciso tomar como incentivo para continuar dando o melhor de si, especialmente para as pessoas que você ama.

Sagitário

Lembre-se de que você é o protagonista de tudo de bom que acontece, mas também de ruim. Portanto, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado e tente não envolver negócios com romances.

Capricórnio

É preciso ir em busca dos sonhos de forma ousada, mas sem deixar que o estresse afete sua vida ou coloque coisas importantes em segundo plano. Se divida entre as obrigações e as coisas que você gosta de fazer; a vida é avançar, mas não existe nada mais importante do que o aqui e agora.

Aquário

Embora não seja comum você se sentir superado pelos problemas, essa capacidade especial sempre será testada. Quando tudo se torna difícil, é preciso expandir a visão para enxergar o que não está dando certo, revendo atitudes e mudando comportamentos.

Peixes

Expandir seu circulo social sempre será algo positivo, assim como manter as pessoas amadas por perto. Não desista facilmente dos outros e abra seu coração; é mais fácil superar as adversidades da vida acompanhado de boas energias e resolvendo os problemas com honestidade.