Black Friday: Operadora TIM oferece iPhone a partir de R$ 999

As operadoras telefônicas já divulgaram as ações promocionais para a Black Friday de 2019. Entre as ofertas, a TIM está vendendo o iPhone 8 64GB por R$ 999 no TIM Black Família 100GB, com um desconto de R$ 2.400 (por tempo limitado). A informação foi revelada pela companhia em comunicado.

Como divulgado pela empresa, quem quiser um plano individual, também conta com uma oferta especial: o aparelho sai por R$ 1.499 no TIM Black 10GB + 10GB, que ainda tem o bônus Black Friday do pós-pago. Confira detalhes:

TIM Black Família

O plano conta ainda com mais de 50 milhões de músicas e mais de 100 revistas e jornais – com o TIM Music by Deezer e TIM banca virtual – e franquia de dados que pode ser dividida entre o titular e seus dependentes.

Outro detalhe, a internet que não for usada durante o mês, acumula para o mês seguinte. O TIM Black Família de 100GB custa R$ 319,99 por mês para o titular e mais três dependentes (R$ 79,99 por pessoa).

TIM Black 10GB + 10GB

O TIM Black 10GB + 10GB também tem redes sociais e WhatsApp ilimitado, além de 10GB para vídeos e mais 10GB, ligações para qualquer operadora e assinaturas do TIM Music by Deezer, TIM Banca Virtual, 'Cartoon Network Já!' e 'Esporte Interativo Plus' já inclusas na oferta. Com o bônus da Black Friday, os clientes terão até 28GB de internet por R$ 139,99 ao mês.

TIM Live Ultrafibra

A ultra banda larga fixa da operadora também traz uma oferta nesta Black Friday. O plano de 150 Mega de velocidade tem 40% de desconto na mensalidade por 12 meses e sai por R$ 96 (exceto em Manaus, que fica R$ 108), no pagamento em débito automático.

