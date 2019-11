3 vitaminas e nutrientes que ajudam a combater o estresse e a ansiedade, segundo a ciência

Existem evidências científicas que estes nutrientes podem ajudar a mitigar os sintomas do estresse, depressão e ansiedade. No entanto, apesar de estarmos falando de ótimas alternativas de tratamentos, é importante consultar um médico.

Somente um profissional da saúde é capaz de recomendar a melhora alternativa de tratamento para problemas relacionados a essas doenças.

Glicina

Este aminoácido ajuda a aumentar a resistência do organismo aos efeitos do estresse. Segundo o portal estrangeiro Health Line, esse efeito auxilia atingir o estado de descanso mais facilmente durante a noite.

Um estudo pequeno com 15 pessoas descobriu que 3g do aminoácido antes de dormir aumentaram os níveis de atenção no dia seguinte e melhoraram a qualidade do sono comparado com o grupo placebo.

Com isso, estudos semelhantes reportaram efeitos na mitigação do cansaço, melhores níveis energéticos e qualidade aumentada de retenção de informações e memória.

L-teanina

É um aminoácido encontrado nas folhas de chá verde e chá preto. De acordo com o Wikipedia, foi descoberto por cientistas japoneses na década de 1950 e é estudado até hoje pelas propriedades anti-estresse que possui.

O Health Line cita uma revisão de 21 estudos que juntou mais 68 mil pessoas e apontam redução da ansiedade, melhora na memória e atenção. A explicação seria uma combinação do aminoácido com a cafeína.

Apesar disso, a teanina por si só pode ajudar a diminuir os efeitos do estresse. Um outro estudo demonstrou que 200mg de L-teanina diminuiu quase todas as métricas do estresse quando as pessoas necessitavam cumprir uma tarefa altamente exigente.

Vitaminas do Complexo B

São oito vitaminas ao total que compõem o complexo todo e são essenciais para a saúde cerebral e cardíaca dos seres humanos.

Estudos ligam a alta quantidade dessas vitaminas com a diminuição do aminoácido homocisteína no sangue. De acordo com o portal, altos níveis do aminoácido no sangue aumentam os efeitos dos sintomas ligados ao estresse.

Em um estudo, 60 pessoas tomaram dois suplementos do complexo b e relataram diminuição nos sintomas nas semanas subsequentes.

Em uma revisão de 8 trabalhos, 1262 pessoas descobriram que tomar multivitamínicos reduziu os níveis de ansiedade, estresse e aumentou a energia.