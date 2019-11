Esta seria a versão final do pequeno e poderoso Samsung Galaxy S11e

Novos arquivos revelam a possível versão final do pequeno e poderoso Samsung Galaxy S11e. O aparelho vai integrar a nova linha que será lançada pela empresa sul-coreana no próximo ano.

Sucessor do Samsung Galaxy S10e, ele chega com algumas mudanças e também parece subir de nível. O celular terá uma câmera traseira de 108 megapixels, acompanhada por uma lente telefoto "normal" e uma grande angular.

Como revelado pela página especializada OnLeaks, o S11e ostenta um furo alinhado ao centro para abrigar a câmera selfie. Ele deve chegar com uma tela de 6,2 polegadas.

A capacidade da RAM é fixada em 6 GB, embora possamos ver também uma variante de ponta superior. As opções de armazenamento serão de 128 GB e 256 GB.

Ainda de acordo com o site, ele deve chegar com o novo Android 10. Os vazamentos divulgados pela página revelam detalhes da aparência do aparelho. Confira as imagens:

And now, your very first look at the #Samsung #GalaxyS11e! 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @Pricebaba -> https://t.co/fJBKzepf2b pic.twitter.com/OBOXJt3qZq

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 23, 2019