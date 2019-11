Versão atualizada do aplicativo WhatsApp chega com novos recursos

Já está disponível para todos usuários do sistema operacional iOS uma versão atualizada do aplicativo de mensagens WhatsApp.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update que foi lançando nesta segunda-feira (25) libera novos recursos.

Como principal ajuste, foram liberadas novas opções de privacidade na versão: "Controle quem pode adicionar você aos grupos com as novas opções de privacidade. Os admins de um grupo ainda poderão enviar um convite para você em uma conversa privada. Para começar, toque em Ajustes > Conta > Privacidade > Grupos".

Outro recurso, agora a nova função de ligação em espera permite que você atenda uma ligação do WhatsApp enquanto ainda estiver em outra ligação.

Ainda acordo com o relatório do update, a aba Conversas tem um novo design que facilita a navegação entre suas mensagens.

Por último, agora você também pode enviar mensagens diretamente de um teclado braile ao usar o modo VoiceOver. Confira a lista completa de novidades:

A new WhatsApp update is available now on the App Store.

If you don't see it, please wait a few minutes. pic.twitter.com/gpJcT4gd6C

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 25, 2019