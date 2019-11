Os signos que parecem desencanados, mas na verdade são carentes

Alguns signos do zodíaco parecem ser desencanados e independentes, mas eles também têm seus momentos difíceis e no fundo podem ser muito carentes.

Confira quais são:

Áries

A energia do ariano o faz estar sempre tentando abrir caminho e alcançar novas metas, por isso as novidades chamam sua atenção e eles mudam bastante de ideia. No entanto, ele também se cobra em ter relacionamentos e estar contato com as pessoas que admira, se sentindo carente e inseguro especialmente quando é o único que ainda não avançou em algumas etapas.

Gêmeos

Por mais que o geminiano pareça prestar menos atenção em suas características emocionais, ele sabe que é uma ponte que une diversas pessoas e também deseja sentir este tipo de ligação, mesmo que só por um tempo. Além disso, este signo gosta de experimentar a vida e absorver o ponto de vista dos outros, se sentindo incompleto se não consegue isso.

Sagitário

Apesar de se guiar pelas novas oportunidades e experiências, o sagitariano gosta sempre de ter pessoas especiais para dividir o que pensa e ensinar o que acha importante. Este signo vê os relacionamentos com liberdade, mas se sente carente quando não possui conexões com as quais contar.