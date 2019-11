Astronauta da NASA registra impressionante imagem da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante imagem da Terra desde o espaço.

O arquivo foi divulgado pela americana Jessica Meir no Twitter. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

No registro, é possível ver a gigantesca cidade de Londres, a capital inglesa tem quase 10 milhões de habitantes. Confira o arquivo espetacular:

Behold the bright lights of fair #London town! Views of city lights from above evoke images of spider webs, shattered glass, or fractal art. Many fond memories with my relatives and friends in this lovely city – thinking of you all from low Earth orbit. #TheJourney #Family pic.twitter.com/L8TWi41iq5

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) November 26, 2019