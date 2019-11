Os signos que devem evitar conflitos desnecessários ao máximo

Esta semana, alguns signos do zodíaco podem acabar atraindo grandes problemas se não evitarem confrontos desnecessários.

Confira quais são:

Libra

É hora de agir com generosidade e paciência, prestando a atenção aos detalhes e evitando despesas. Esteja atento, pois neste momento diferenças insignificantes podem levar a brigas e conflitos com seu parceiro ou família.

Virgem

Tente se dar bem com pessoas próximas a você, aproveitando seu tempo para avaliar e tomar as decisões corretas em seus relacionamentos. No trabalho, evite conflitos mais do que nunca. É hora de buscar estabilidade.

Sagitário

É preciso evitar confrontos com pessoas próximas e parceiros românticos. Lembre-se que este é o momento de alcançar seus objetivos, mas não se deve deixar que a tensão tome conta. No trabalho, o aumento de exigências podem sobrecarregá-lo, mas é necessário ter paciência, pois você receberá recompensas de seus superiores.

Capricórnio

Pense antes de responder aos desafios! Você pode passar por momentos de energia instável e se sentir de mau humor; tente cultivar boas vibrações com colegas e superiores no trabalho. Lembre-se de problemas profissionais sempre afetam seu relacionamento e isso deve servir de alerta para evitar conflitos desnecessários.