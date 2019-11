Os impressionantes registros captados por Astronauta da NASA desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente impressionantes imagens da Terra desde o espaço.

Os arquivos foram divulgados pela americana Christina H. Koch no Twitter. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

Nos registros, é possível ver a extraordinária costa da Namíbia, país do continente africano. Confira as imagens:

Namibia’s stark and dramatic Skeleton Coast, where the elements sculpt both land and waves alike. #SwellFromSpace pic.twitter.com/3Hine77kTJ

— Christina H Koch (@Astro_Christina) November 25, 2019