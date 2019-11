Dois novos recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

Estes são os próximos ajustes que serão liberados pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Confira:

Novo ícone

A plataforma de mensagens atualizou o ícone que representa uma imagem enviada / recebida na lista de bate-papo. A novidade foi disponibilizada em uma recente versão beta do app.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.345: what’s new?

Very minor update: new icon for the picture symbol in the chat list and info about the future multiple device feature (thanks to a hidden string).https://t.co/hSHES7tcev

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 21, 2019