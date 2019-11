As mulheres mais rancorosas e vingativas do zodíaco

O signo pode reger diversos sentimentos de uma pessoa, inclusive a raiva e o rancor. Por isso, alguns mulheres do zodíaco costumam ser muito mais vingativas e rancorosas do que outras.

Confira se você está nesta lista:

Gêmeos

Diante de uma traição, elas enxergam a vingança como a única alternativa. Para isso, são insensíveis e costumam dizer coisas que machucam.

Leão

Quando a vingança toma conta das leoninas, toda atenção é pouca, já que esse signo diante de uma grande decepção pode chegar tomar medidas drásticas. Por ser um dos signos mais egocêntricos, ao se sentir vulnerável, não duvida em ferir ainda mais quem o atingiu.

Câncer

Quando são maltratadas ou feridas, as mulheres regidas por esse signo levam a mágoa a outro nível e só se recuperam quando pagam na mesma moeda.

Escorpião

Costuma se vingar agindo ainda pior do que o outro. Por isso, é importante ser sempre cuidadoso com pessoas regidas por escorpião, afinal, elas não costumam guardar nada para si e se alguém fez algo, vão tentar dar o troco – mas com muito mais crueldade.

Capricórnio

Esse signo costuma aparentar que nada aconteceu e, se aconteceu, não o atingiu – algo que é extremamente falso. A capricorniana calcula como devolver a traição e se vingar de uma forma que a pessoa seja atingida no seu ponto fraco.