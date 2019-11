Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 25 a 29 de novembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Você tem dúvidas sobre continuar seu trabalho? Lembre-se de que seu signo é um líder que tem pensamentos muito mutáveis; portanto, analise a melhor opção, não se deixe levar pelas emoções e reflita o que é melhor para o seu futuro.

Você procura felicidade em todos os aspectos e é o momento ideal para alcançá-lo. Você receberá um bônus econômico e haverá um mudanças na empresa que trabalha.

Você é convidado para uma festa de comemoração de aniversário. Cuidado com os problemas que um ex pode trazer e não busque reconciliação para não se decepcionar; tente seguir em frente em sua vida amorosa.

Você decide investir em si mesmo e cuidar melhor da saúde. Tente ser discreto para não atrair inveja. Você terá sorte com os números 09, 17 e 23. Use roupas amarelas ou douradas para atrair abundância.

Touro

Você terá uma semana de complicações no local de trabalho; não fique na defensiva por nenhum motivo e não se envolva nos problemas de outras pessoas. Seu signo é muito impulsivo e deve pensar duas vezes o que fará ou dirá.

Você recebe a proposta para um novo projeto de trabalho; não hesite e aceite, é um bom momento. Cuidado com os problemas de saúde e visite o médico para verificar se está tudo bem.

Uma viagem pode ser planejada. Uma reclamação ou discussão de um ex os reconecta, tente resolver isso em paz e esqueça a pessoa. Você terá sorte com números 06, 23 e 99. Use roupas azuis para atrair harmonia. Se você é solteiro, continuará assim e deve repensar sua forma de se relacionar.

Gêmeos

Serão dias com muitas ideias e pensamentos positivos para realizá-las. Seu signo passa por um estágio de prosperidade; portanto, não hesite em fazer mudanças e novos projetos que lhe trarão bons rendimentos.

Você viaja ou decide tirar alguns dias de férias com sua família. Você terá sorte na terça-feira com os números 03, 29 e 55. Use a cor vermelha para atrair abundância para o seu signo. Cirurgias sairão bem.

Semana para corrigir um problema legal que terminará a seu favor. Evite ter problemas e fique longe de pessoas que têm negócios ilegais. Nesta semana, você começará a procurar sua própria felicidade. Tente ser constante e terminar seus estudos.

Câncer

Um novo projeto de trabalho chegará à sua vida. Sua necessidade de crescimento fará com que sua mente trabalhe 100% para criar novos negócios que aumentarão sua renda. No trabalho, bloqueie as pessoas com energias negativas em sua direção e pare de prestar atenção ao que elas dizem.

Dias de cuidar de suas despesas e economizar o máximo possível para não ter problemas mais tarde. Você recebe o convite para um casamento. Continue com hábitos saudáveis.

Você planeja uma viagem com seu parceiro até o final do ano. Você terá sorte na quarta-feira com os números 02, 18 e 76. Use roupas azuis para atrair sua boa sorte. Questões legais são resolvidas a seu favor.

Leão

Prosperidade e bom progresso em seus objetivos de vida estarão presentes nesta semana. Lembre-se de que a melhor coisa é a força para avançar e finalizar qualquer projeto que você tenha em mente; portanto, não se estresse demais e verá que o alcançará.

Às vezes você quer controlar tudo, mas precisa dar espaço para também se sentir realizado. Acalme seu temperamento e concentre-se em ser feliz. Você terá sorte com os números 07, 29 e 43.

Sua cor para atrair boas energias é o branco. Um novo amor do signo de Sagitário ou Peixes será compatível com você; lembre-se de que em novos relacionamentos você deve ir devagar para não sobrecarregar o outro.

Semana de compromissos pessoais. Evite comentar sobre os problemas de amor dos seus amigos, pois eles podem interpretar seus comentários de forma errada e se aborrecer.

Virgem

Semana de boas energias em torno do seu signo. Serão dias de boa sorte em relação ao trabalho e à chegada de dinheiro extra. Analise todas as opções apresentadas e escolha a melhor, mas evite se gabar do que ainda não possui.

Você recebe um convite para viajar no final do ano. No amor, tenha cuidado com o ciúme e tente não controlar tanto o seu parceiro para evitar problemas sem razão. Para os solteiros, serão dias para conhecer pessoas compatíveis, então se vista com cores fortes e use muito perfume.

Esta quarta-feira trará sorte em tudo relacionado a relações sociais e inicio de novos negócios. Seus números da sorte são 01, 29 e 88. Você se sentirá muito mais preparado e com grande força para conduzir qualquer negócio, além de iniciar uma nova etapa nos estudos.

Libra

Você terá muitas pressões sobre questões pessoais e profissionais, por isso tenha mais paciência e seja cauteloso com suas ações. Lembre-se de que seu signo é muito impulsivo e procura problemas onde não existem; portanto, mantenha a calma e tenha boas atitudes.

Cuide de infecções estomacais e vá ao seu médico. Não perca o amor, se você realmente o quer, procure-o novamente. Você precisa estar em paz consigo mesmo.

O convidam para almoçar e lhe dão um presente inesperado. Tenha em mente que a amizade é incondicional e não pode ser forçada. Você terá sorte com os números 01, 67 e 89. Use as cores laranja e amarelo; elas vão aumentar a sua sorte.

Escorpião

Você pode ter problemas pessoais. Lembre-se de que para afastar o negativo, você só precisa se concentrar nos objetivos e atrair a paz. Você viaja por motivos de trabalho; lembre-se de que seu signo sempre precisa mover sua energia para se sentir melhor.

28 de novembro será um dia especial, porque a sorte sorrirá para você em todos os sentidos, especialmente no trabalho. Finalmente o oferecem um melhor contrato, mas lembre-se de ser discreto com seus planos.

Não brigue com seu parceiro e tente dar-lhe espaço para que ele não se sinta pressionado. Você terá sorte na loteria com os números 08, 32 e 56. Sua cor é azul claro. Sua compatibilidade no amor será com os signos de Áries, Câncer e Virgem.

Sagitário

Você deve tomar decisões importantes em relação ao seu ambiente de trabalho. Evite se deixar levar por seus impulsos e procure o melhor para você.

Seu signo passará por um estágio de crescimento econômico e deve tirar proveito de todas as boas energias que o cercam.

Um amor do signo de Câncer ou Leão pede para retornar; tente discutir suas dúvidas sobre o relacionamento e chegar a um entendimento. Você terá sorte em 27 de novembro com os números 00, 21 e 34.

O convidam para um evento muito importante que o ajudará a crescer profissionalmente. Você compra uma passagem de avião para viajar no final do ano. É hora de investir em planos mais concretos.

Capricórnio

Semana de boa sorte para o seu signo, especialmente no trabalho. Se você tem seu próprio negócio, verá que ele começa a crescer de todas as maneiras.

As energias do dinheiro estarão a seu favor, mas tente ser mais discreto com tudo o que faz e não fale sobre isso para não ficar atrair inveja.

No amor, você continuará por um tempo sozinho, especialmente quem é exigente. Portanto, não tenha pressa, a pessoa certa sempre chega.

Você pode ficar muito distraído no trabalho e tenta se concentrar mais para não gerar problemas. Uma gravidez está por vir. Você terá sorte em 26 de novembro com os números 01, 29 e 88. Organize documentos e verá que algumas questões serão resolvidas imediatamente.

Aquário

A sorte o rodeia e iniciar um negócio pode trazer dinheiro extra. Na terça-feira, você terá reuniões de trabalho para mudanças muito positivas, apenas evite falar sobre isso para não provocar inveja dos outros ou atrair obstáculos.

Você terá sorte com os números 05, 66 e 91. Use azul para atrair abundância. Um amor de Gêmeos ou Libra retornará mais forte à sua vida.

Tente ficar em paz e evite pensar que seu parceiro será infiel; leve em consideração que esse é seu pensamento e não a realidade. Tenha cuidado nas ruas com quedas e roubos. Você planeja uma viagem com seu parceiro; lembre-se de que os melhores momentos ocorrem com as pessoas que amamos.

Peixes

Você tem muitas chances de sucesso e está passando por uma boa trajetória econômica, mas não deve deixar tudo ao acaso ou cair em tentações que o desviam de seus objetivos.

Nesta segunda-feira, você estará com pressa de finalizar o trabalho; seja mais organizado com o seu tempo e termine o que planejou.

Um amor do passado deseja retornar; analise a situação e evite estar com alguém apenas para não ficar sozinho. Você encontrará alguém de Câncer ou Escorpião que será muito compatível com você.

Cuide de problemas renais ou intestinais. Não brigue com sua família, lembre-se de que eles querem o melhor para você, tente sempre ouvir seus conselhos. Você terá sorte com os números 04, 33 e 87. Sua cor é o marrom.