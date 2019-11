WhatsApp libera novo recurso para a versão Web do aplicativo de mensagens

O WhatsApp liberou nesta semana um novo recurso para a versão Web do aplicativo de mensagens.

Agora stickers (Adesivos) serão agrupados automaticamente na versão Web. Anteriormente, a funcionalidade não estava disponível para os usuários.

Restart WhatsApp Web to start using this feature! https://t.co/skplzsMx4B

Grouped Stickers for WhatsApp Web are available!

De acordo com o site especializado WABetaInfo, é necessário reiniciar o navegador para começar a utilizar o novo recurso.

Beta para iOS

Ainda segundo WABetaInfo, o WhatsApp também liberou uma nova versão beta para o sistema operacional iOS. O app foi elevado para 2.19.120.24.

WhatsApp Messenger beta 2.19.120.24 for iOS is now available for testing.

Is the beta program open? NO, wait an announcement!https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 22, 2019