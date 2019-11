Autoamor para tempos desafiadores

Por mais desafiadores que estejam os tempos atuais, temos de admitir que precisamos é de caminhos de paz. Estamos sedentos de autoamor, tranquilidade e silêncio interior, abraços verdadeiros, sorrisos amorosos, empatia.

Quando estamos em sofrimento profundo, o que precisamos é de afago, autocuidado, do olhar carinhoso de pessoas queridas nos dizendo que vai ficar tudo bem.

E aí dou um passinho para trás e lembro das palavras de Jesus: “amar o próximo como a si mesmo”. Entendi que esse amor começa com o “si mesmo”. Também precisamos de nós.

Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes, nossa tendência é a de evitarmos sentimentos e situações desagradáveis. Como diz minha amiga e mentora Paula Abreu, “tá tudo bem”. Vem comigo:

Temos nossos desafios pessoais: muitas vezes são membros de nossa família que nos fazem perder o equilíbrio ou então alguma doença ou trauma psicológico. Pode ser, também, que você esteja em um momento de profunda ansiedade ou então de depressão e à procura de respostas.

Os desafios são também profissionais: por mais que esteja em seu propósito, há sempre algum problema ou frustração para enfrentar.

Caso não esteja, a angústia pode vir do “não saber” o que se veio fazer nesse mundo ou então você simplesmente se vê em uma situação de exploração ou com sentimento de perda de tempo, tendo que trabalhar oito horas por dia cinco vezes na semana com algo que simplesmente não faz sentido para você.

Além disso, nos deparamos diariamente com os desafios do mundo: ambientais, políticos, econômicos, sociais e que nos afetam direta e indiretamente.

É muita coisa para lidar ao mesmo tempo, não é? É, eu sei.

Autoamor é acolhimento

Nessas horas, sinto que nossa primeira reação pode ser precisar de apoio de outras pessoas, mas antes mesmo de olhar para fora, te convido a olhar para dentro para que você possa primeiro se acolher, se acalmar, se dar um abraço, se dar amor, enfim.

Há uma razão pela qual Jesus enfatizou a importância do autoamor: a gente só consegue dar aquilo que tem. Quanto mais nos amarmos, mais seremos capazes de amar e o amor é a energia mais pura do mundo. A equação do amor próprio parece simples, mas não é. Por que?

Fomos ensinados a nos julgarmos, a nos criticarmos, a não nos sentirmos merecedores, mas a boa notícia é que podemos mudar isso e, para tanto, basta um sim interior.

Como praticar o autoamor

Compartilho com você quatro coisas que eu faço por mim e que tem me apoiado de forma revolucionária:

Acolha-se. Aceite que você tem dores, frustrações, vazios, medos. Ninguém escapa de sentir essas coisas no planeta. Não se julgue, não se critique. Se perceber vozes críticas dentro de você, coloque-se como observador distante delas e saiba: esse juiz feroz não é você. É só uma parte sua precisando de amor. Envie luz a essa parte. Uma vez que você identifique essas emoções, olhe pra elas e perceba o que elas querem te dizer. Emoções angustiantes carregam consigo respostas certeiras para nossas questões. Imagine uma luz dourada saindo de dentro do seu coração. Essa luz se espalha por todo o seu corpo e você se vê completamente na vibração da cor dourada, que é de alta elevação espiritual. Termine esse exercício em alta vibração.

Esses quatro passinhos podem abrir portais extraordinários em nossas vidas e nos ajudar a desatar nós e liberar bloqueios antigos. Requer coragem e uma dose de amor próprio.

Em meu trabalho como facilitadora de Jornadas de Autotransformação vejo muitas pessoas chegarem a lugares profundos dentro de si com essas coisas que parecem – e que são! – tão simples.

O que desejo é que você encontre sua paz. Seu carinho por você. A potência de seu amor dentro de si.

E que, paralelamente, encontre todo apoio que desejar. Assim, fica mais fácil compreender e atravessar os desafios pessoais, profissionais e do nosso mundo.

Primeiro, abrace-se. Você vai se surpreender com o próprio poder que possui.

Karina Miotto

Karina Miotto é mestre em Ciência Holística, facilitadora de vivências em ecologia profunda, sustentabilidade e reconexão. Realiza processos vivenciais com a missão de reconectar as pessoas ao seu poder pessoal através do contato com a natureza. É fundadora do movimento Reconexão Amazônia e ativista pela floresta com atuação em grandes ONGs nacionais e internacionais.

[email protected]