O que você faria com o prêmio da Mega-Sena? Este escocês ganhou e vai comprar o time de coração e doá-lo para a torcida

Uma faz loterias mais famosas da Europa paga milhões em prêmios todas as semanas, é o equivalente à nossa Mega-Sena, e se chama Euromilions.

Em 2011, o escocês Colin Weir foi agraciado com um prêmio de 161 milhões de libras (875 milhões de reais no câmbio atual). Para se ter uma ideia, a Mega-Sena da virada deste ano deve pagar pouco mais de 300 milhões de reais.

Ou seja, Colin ganhou uma bolada nunca antes vista em um sorteio no Brasil. Agora, o milionário tem um objetivo. Ele é torcedor de coração do pequeno Patrick Thistle da Escócia.

Aproveitando-se da fortuna que tem em mãos, o homem de 71 anos quer comprar 55% do clube e coloca-lo a disposição dos torcedores. Segundo o Sportsmail, o milionário pretende tornar o time na terceira força do futebol escocês.

Esta não é primeira vez que Colin investe no clube. De acordo com o Daily Mail, ele já havia aportado 2,5 milhões de libras no clube em outra oportunidade.

Até o mês de março de 2020, o fã apaixonado deve concretizar a aquisição do clube. Depois disso, em três ou quatro meses ele deve repassar a propriedade para uma associação de torcedores do pequeno escocês.