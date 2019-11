Enem é aceito em cinco universidades do Reino Unido

Já imaginou estudar em Oxford? Bom, o processo para ser aceito por lá pode ser facilitado se você tiver feito o Enem. Outras quatro universidades do Reino Unido também podem ser cogitadas pelos vestibulandos do exame brasileiro.

"Para o UCAS (Serviço Central de Admissão Universitária do Reino Unido), o certificado de Ensino Médio brasileiro e a nota do Enem são considerados abaixo do padrão britânico para admissão direta em suas universidades, mas são aceitos nos programas de Fondation Year, que já é o primeiro passo", explica Matheus Tomoto, criador da Universidade do Intercâmbio.

O Fondation Year consiste em uma espécie de treinamento, que é realizado um ano antes do início do curso. Nele, o estudante aperfeiçoa o inglês, tem aulas de redação, estudo dirigido, metodologia de pesquisa, entre outros. Depois, é preciso passar pelo processo de admissão da universidade desejada – que varia de acordo com cada instituição.

Confira a lista de universidades:

1. Universidade de Oxford

A segunda universidade mais antiga da Europa tem um processo extremamente rigoroso. Em média, 20% dos candidatos estrangeiros que aplicam são aprovados.

2. Kingston University London

O pré-requisito de Kington é que você tenha tido um rendimento de pelo menos 55% no Enem. Contudo, a avaliação não se baseia somente no exame e é preciso participar do processo de admissão deles.

3. University of Bristol

Se você já entrou em alguma universidade por aqui mesmo, então Bristol é a mais indicada para você: com um ano de graduação e notas altas, é possível ir para lá sem precisar passar pelo Fondation Year.

4. Birkbeck, University of London

O sistema é semelhante ao de Bristol. Para Birkbeck, você precisa manter as notas do primeiro ano de faculdade acima de 7,5. Também dá para entrar pelo Fondation Year.

5. University of Glasgow

Esta universidade escocesa já tem uma longa tradição de receber alunos brasileiros por lá. Dá para entrar pelo sistema já explicado do Fondation Year, mas também fica mais fácil se esta for sua segunda graduação.