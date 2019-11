Todos nós podemos ter certas atitudes "infantis" na vida, que podem acabar complicando as coisas – especialmente nas nossas relações.

Confira a atitude mais infantil que cada signo do zodíaco costuma ter:

Áries

O ariano é mestre em fazer birra. Este signo pode se irritar fácil e gosta que as coisas sejam feitas do seu jeito, mas quando nada disso acontece ele pode se transformar em uma criança mimada e difícil de suportar.

Touro

O taurino pode ser muito dissimulado, fingindo ser ou sentir coisas e enganando os outros. Eles podem usar esse tipo de “manipulação” para sair de uma situação sem consequências ou conseguir o que quer de alguém.

Gêmeos

O geminiano pode se tornar alguém esnobe, como uma criança que compete para saber quem ganhou o melhor presente de Natal. Essa atitude pode ser muito desconfortável para quem está ao redor e ele dificilmente percebe que está agindo desta forma.

Câncer

O canceriano desvia sua responsabilidade de forma muito infantil. Ele vai colocar a culpa no outro ou na vida, mas não irá assumir que também tem culpa no cartório.

Leão

O leonino pode usar estratégias risíveis para chamar a atenção. Podem tocar em assuntos complicados sem nenhum discernimento, fechar a cara e até atacar os outros para serem “vistos”.

Virgem

O virginiano acaba demonstrando seu lado infantil com as indiretas. Este signo possui uma opinião crítica e quando alguém acaba pisando no seu calo, facilmente receberá muitas indiretas incômodas.

Libra

O libriano vai mentir por mentir, parecendo uma criança que gosta de fantasiar e não pensa nas consequências de não dizer a verdade.

Escorpião

O escorpiano pode ser infantil quando deixa o orgulho tomar conta. Algo pequeno pode atingi-lo e se tornar um grande motivo para o escorpiano se sentir injustiçado e ficar com ressentimento.

Sagitário

O sagitariano pode tentar conquistar a pena dos outros para se beneficiar. Ele fará um “drama” que pode ser muito convincente e acaba amolecendo o coração dos outros.

Capricórnio

O capricorniano pode querer controlar tudo, como uma criança mandona. Este signo acaba complicando bastante as suas relações com essa atitude.

Aquário

Como as crianças, o aquariano pode querer muito algo, mas acabar enjoando quando finalmente consegue. Essa atitude realmente não é nada madura!

Peixes

O pisciano não é do tipo que vai tentar chamar a atenção de qualquer um, mas exige muita atenção das pessoas que ama. Ele deixa seu lado infantil tomar conta quando acaba manipulando ou fazendo drama para conseguir ser a prioridade.