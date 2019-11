Telescópio Hubble da NASA capta impressionante registro de galáxia super distante

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana captou recentemente um impressionante registro de uma galáxia super distante. De acordo com informações da NASA, a 'galáxia de linha de emissão' é chamada oficialmente de 'NGC 3749'.

Como revelado, quando os astrônomos da agência exploram o conteúdo e as partes constituintes de uma galáxia em algum lugar do universo, eles usam várias técnicas e ferramentas.

Uma delas é espalhar a luz que entra dessa galáxia em um espectro e explorar suas propriedades. Isso é feito da mesma maneira que um prisma de vidro espalha a luz branca em seus comprimentos de onda constituintes para criar um arco-íris.

Durante o processo, se o espectro de uma galáxia mostra muitas linhas de absorção e poucas linhas de emissão, isso sugere que seu material de formação de estrelas foi esgotado e que suas estrelas são principalmente antigas, enquanto o oposto sugere que pode estar repleto de formação de estrelas e recém-nascidos estelares energéticos.

Ainda de acordo com a agência espacial, essa técnica, conhecida como espectroscopia, pode nos falar sobre o tipo e composição de uma galáxia, a densidade e a temperatura de qualquer gás emitente, a taxa de formação de estrelas ou a massa do buraco negro central da galáxia.

Embora nem todas as galáxias exibam linhas de emissão fortes, a NGC 3749 exibe. Encontra-se a mais de 135 milhões de anos-luz de distância e é moderadamente luminosa, explicou a instituição.

Ela tem sido usada como uma "base" em estudos de galáxias especialmente ativas e luminosas – aquelas com centros conhecidos como núcleos galácticos ativos, que emitem quantidades abundantes de radiação intensa.

Os cientistas espaciais concluíram que, em comparação com outras, NGC 3749 é classificada como inativa e não apresenta sinais conhecidos de atividade nuclear. O projeto é realizado com a European Space Agency. Confira o registo espetacular:

