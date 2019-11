Samsung Galaxy S11 deve ser apresentado mundialmente em fevereiro do próximo ano

O Galaxy S11, novo smartphone da Samsung, deve ser apresentado mundialmente em fevereiro do próximo ano.

E alguns vazamentos já revelam informações do futuro aparelho. O celular é a próxima grande aposta da gigante sul-coreana.

Como revelado pelo site Fayerwayer, devem ser lançadas três versões do aparelho. Confira as possíveis dimensões de tela:

Ainda de acordo com o portal, seriam cinco câmeras no módulo traseiro, sendo uma telefoto de 108 MP. Confira as imagens vazadas pela página @OnLeaks:

Guess who is bringing you the very first and early look at the #Samsung #GalaxyS11…😏

As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @91mobiles -> https://t.co/ejj58wPNSH pic.twitter.com/QNS2dsyLp7

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 22, 2019