Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 24 de novembro

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Sua energia estará em um ponto crucial para você renascer de várias maneiras. Você conhecerá muitas pessoas que o ajudarão em sua vida profissional; fique atento ao seu entorno.

Aproveite seu bom senso de humor, carisma, autoconfiança e segurança em tudo o que faz; sua liderança e sua ambição sempre o faz crescer e se destacar.

Evite ser muito controlador e egocêntrico; estas atitudes precisam mudar para não ter atrair problemas em relacionamentos. Fim de semana de muito trabalho e boas notícias nos negócios.

Um novo amor o procurará e espera receber um convite seu. Você terá sorte no sábado com os números 01, 24 e 57. Sua cor é azul, tente usá-la para estimular a boa sorte.

Touro

Fim de semana para compartilhar os bons momentos da vida com pessoas amadas. Você terá um domingo para relaxar e conviver com sua família. Nesta sexta-feira será necessário especificar algumas negociações com potenciais sócios ou companheiros de trabalho; mantenha tudo em ordem.

Tenha cuidado com os excessos e álcool; é preciso evitar ao máximo problemas de saúde. Não idealize mais o amor, muitas vezes podemos pensar que essa pessoa é a pessoa certa para nós, mas as coisas nem sempre dão certo e você deve estar preparado para essa possibilidade.

Você recebe dinheiro extra e tenta pagar suas dívidas. Durma mais, para que sua mente se recupere rapidamente de todo o estresse. Você terá sorte com os números 00, 18 e 32.

Gêmeos

Você enfrentará algumas pressões com trabalho pendente ou estudos; lembre-se de que a coisa mais importante em sua vida é lidar com as obrigações com calma e critério. Tenha cuidado com as perdas e evite investir em negócios que não são confiáveis.

Você recebe um convite para viajar; faça isso e passe bons momentos. Um amor do passado que foi muito complicado o procurará; esta é uma oportunidade para conversar, fechar esse círculo e ficar em paz.

Você recebe um convite neste sábado e se divertirá muito. É hora de organizar seus bens e doar o que já não usa para renovar as energias.

Seus amigos o procuram no domingo. Você terá sorte com os números 05, 21 e 44, combina-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Câncer

Lembre-se de que nem tudo que reluz é ouro; cuidado com um investimento complicado e tente analisar cuidadosamente o que você fará com seu dinheiro. Lembre-se de na dúvida é melhor economizar.

Tenha cuidado com dores nos joelhos e nos ossos; consulte seu médico antes que algo se torne um problema maior. Um membro da família o procura para convidá-lo para uma festa neste fim de semana.

Alimente-se de maneira mais saudável e evite ter hábitos que não são saudáveis ou podem trazer riscos, como métodos de emagrecimento rápidos e sem orientação. No amor, você pode estar com alguém, mas ainda pensar em outra pessoa; analise bem a situação e tome uma decisão, não é bom estar em um relacionamento só por comodismo. Você terá sorte no domingo com os números 09, 13 e 14.

Leão

É hora de beber muita água, fazer uma caminhada, tomar sol e organizar os ambientes para tirar todas as más energias que podem ter acumulado durante a semana.

Um novo emprego ou negócio pode chegar; lembre-se de que você não deve se gabar desses assuntos com antecedência para não gerar inveja. Cuide de dores de estômago e tente comer de forma mais saudável.

Um ex deseja que você volte; lembre-se de que seu signo sempre deixa uma marca nos relacionamentos e é por isso que eles retornam constantemente, mas tente avançar e encerrar esse capítulo em sua vida.

O convidam para uma festa neste sábado. Não brigue mais com pessoas queridas por coisas banais; lembre-se de que eles sempre querem o melhor para você. Seus números da sorte são 27, 31 e 88.

Virgem

Sexta-feira ideal para renovar a energia, fazendo mudanças na aparência e mantendo a energia positiva o máximo que puder.

Tente não pensar muito em seus projetos e concentre-se em realizá-los. Lembre-se de que você só terá sucesso se colocar as mãos na massa.

Não brigue mais com seu parceiro e deixe de lado a desconfiança. Triângulos amorosos podem trazer sentimentos de culpa difíceis de lidar. Você deve se acalmar nesses três dias e se preparar para a semana que vem que será de trabalho duro.

Cuide de dores no pé e no calcanhar com um especialista e tenha muita precaução contra quedas ou acidentes na rua. Você terá sorte com os números 03, 21 e 98.

Libra

Fim de semana para participar eventos. Lembre-se de que o seu signo é caracterizado por ser muito sociável e a alma da festa, então tente se divertir e conhecer pessoas interessantes.

Tenha muito cuidado com o que assina e leia muito bem os contratos, pedindo conselhos profissionais. Um amigo está procurando por você para convidá-lo para um novo negócio.

No amor, você será muito estável. Tente se aproximar da sua família para pedir conselhos. Cuide de dores de cabeça; lembre-se de que é o seu ponto fraco.

Faça exercício para liberar o estresse. O domingo pode encher sua vida de boas notícias e surpresas que farão se sentir melhor. Deixe a preguiça de lado e volte a estudar. Seus números da sorte são 26, 31 e 99.

Escorpião

Será um final de semana de muita sorte para o seu signo; aproveite toda a energia para executar seus planos e negócios. Você compra passagens para viajar em dezembro.

Você continua economizando para um objetivo maior. No sábado, você será convidado para muitas festas, mas deve ter cuidado com o excesso de álcool e, acima de tudo, evite dirigir sob estas condições.

Você compra um presente. Você coloca seu trabalho em ordem. O escorpiano é muito conquistador e, neste fim de semana, terá muita sorte no amor. Prefira as cores fortes. Você terá sorte no domingo com os números 00, 10 e 23.

Sagitário

Nesta sexta-feira, você sofrerá muita pressão no trabalho e se deve lembrar de que está passando por um momento de mudanças radicais em sua vida e é por isso que sentirá que tudo está contra você, então tente relaxar e resolver os problemas sem se pressionar.

Cuide bem do seu dinheiro e não gaste em coisas que não precisa. Você terá algumas discussões com seu parceiro sobre questões sem importância; tente não ser tão dramático e viver um fim de semana tranquilo.

Sábado de festa com seus amigos; tente estabelecer limites e evite a ressaca moral. Você arruma seu quarto ou decide pintar sua casa.

Sua família se reúne. Você terá sorte com os números 14 e 55. No amor, alguém do passado o procura; tente resolver as coisas e fique em paz.

Capricórnio

Fim de semana de ter muita sorte em todos os aspectos; aproveite este momento se você tiver alguma tarefa pendente ou entrevistas de emprego. Tudo sairá da melhor forma.

Você é convidado para uma viagem ou decide visitar parentes. Um convite para um casamento pode chegar. Priorize pagar suas dívidas. Um amor do passado está procurando por você ou ao menos deseja.

Os capricornianos solteiros terão um encontro especial com alguém do signo de Áries ou Gêmeos; se abra para o amor e aproveite o momento, lembre-se de que é hora de ser feliz e encontrar um parceiro.

Tenha cuidado nas ruas, você estará propenso a perdas e quedas. Sua sorte chegará com os números 09, 17 e 32. Use roupas de cores claras para melhorar a boa energia.

Aquário

Sexta-feira de muito trabalho e reuniões para mudanças de projetos ou posição. Esteja sempre disposto a ajudar e crescer profissionalmente.

Aproveite o fim de semana para relaxar e festejar com seus amigos, apenas controle o consumo de álcool e evite comer coisas que podem fazer mal.

Você decide fazer alterações na aparência. Seus números da sorte são 15, 31 e 40. Tenha cuidado ao dirigir; lembre-se de que existem muitos perigos nas ruas, especialmente nas noites dos finais de semana.

Você decide tomar as rédeas da sua vida econômica e começar a economizar para o futuro. Evite brigas com seu parceiro.

Peixes

Fim de semana para analisar pendências e concentrar todas as suas energias para avançar em tudo o que puder antes do final do mês.

Um amigo do signo de Libra ou Leão o está procurando para fazer um convite que pode trazer benefícios na vida financeira. Você receberá dinheiro extra e deve se lembrar de não gastar muito; o amor deve ser demonstrado com gestos e não presentes.

Não procure um amor que o abandonou; lembre-se de que, se a relação não deu certo na época, pode ser ainda mais difícil de progredir agora. Saia para conhecer pessoas mais compatíveis; você pode conhecer alguém de Áries ou Virgem. Seus números da sorte serão 26, 31 e 99.