Epic Games libera novo patch para solucionar problemas de estabilidade no Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou um novo patch para solucionar problemas de estabilidade no título Fortnite.

Os detalhes foram compartilhados pela empresa nas rede sociais. A atualização foi lançada nesta quinta-feira (21) para os jogadores.

“Lançamos o patch v11.20.1 no PC com intuito de arrumar os problemas de estabilidade com o beta do DirectX 12 e ajudar os afetados pelo problema a abrir o jogo”.

“Continuaremos monitorando o estado desse beta”, informou a desenvolvedora no Twitter. Confira detalhes:

Problema no iOS

De acordo com a empresa, outro problema também afeta os jogadores. “Estamos investigando um problema no iOS que não deixa jogadores criarem novas contas. Jogadores ainda podem criar suas contas em nosso site e completar o processo de login”, informou no Twitter. Confira:

