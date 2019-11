Três próximos recursos que serão liberados pelo app WhatsApp

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional iOS. No update, foram revelados próximos recursos do aplicativo de mensagens.

Como mostra a atualização, a plataforma implementou um rodapé reprojetado em algumas partes do aplicativo. A mudança faz parte do esperado tema noturno.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, outro recurso também está liberado para testadores do app.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.120.21: what’s new?

This update brings bug fixes and improvements, but it also includes two new features under development (that will be available in future): Blocked Contact Notice and Facebook Pay!https://t.co/hQHR1jrNns

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 19, 2019