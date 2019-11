Os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Sagitário

Nesta sexta-feira o Sol entrará em Sagitário, um dos signos mais aventureiros e expansivos do zodíaco, permanecendo assim até 21 de dezembro. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ser afetados por este trânsito.

Confira quais são:

Touro

Algumas transformações chegam e podem influenciar a maneira como você se relaciona e se sente a nível profundo. Esta é uma fase de lidar com as mudanças sem desespero e tentando ir com calma; lembre-se que mesmo quando pensamentos inquietantes tomam conta, é possível organizar as prioridades e resolvê-las com critério. Este período deve trazer uma grande expansão como ser humano, mas é necessário ter cuidado com a impulsividade sexual e gastos excessivos.

Virgem

Esta fase pode afetar principalmente aqueles que não estão mantendo o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. É hora de olhar para dentro, sentindo verdadeiramente e experimentando a bondade que esta fase pode trazer ao lar, família e relações. Neste período é preciso evitar o isolamento que pode atingi-lo e buscar novos começos, oportunidades e formas de se relacionar com as pessoas amadas.

Capricórnio

As tensões do cotidiano podem parecer maiores quando você começa a lidar com os efeitos desta fase de sonhos, intuição, fechamento de ciclos e perdão. O capricorniano precisará se esforçar para dar um passo atrás e se preocupar de si mesmo, trabalhando questões internas e sentimentos. Mais do que nunca, será necessário cuidar da saúde mental para poder se abrir para este momento de despedidas de hábitos e ressentimentos, seguindo finalmente em frente!