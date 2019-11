Os signos que possuem dificuldades em reconhecer um relacionamento tóxico

Alguns signos do zodíaco possuem dificuldade de identificar os sinais alarmentes e reconhecer um relacionamento tóxico. Confira quais são:

Libra

O libriano evita confrontos e pode acabar aceitando situações tóxicas apenas para não discutir. Essa atitude unida ao seu otimismo pode acabar escondendo os problemas para de baixo do tapete e agravá-los ainda mais.

Capricórnio

O capricorniano entra em relacionamentos com determinação para fazer as coisas darem certo. Por isso, ele pode relativizar o próprio sofrimento e tentar superar péssimas atitudes do parceiro, esquecendo que existem coisas inaceitáveis.

Peixes

Os piscianos são pessoas que tendem a ver o melhor nos outros e até idealizam boas ações que nunca estiveram verdadeiramente presentes. Por isso, quando amam, podem ignorar os sinais de um relacionamento tóxico e distorcem as verdadeiras atitudes dos seus parceiros.