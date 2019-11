NASA divulga imagens espetaculares captadas por astronauta no espaço

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente imagens espetaculares captadas por uma astronauta no espaço.

Os arquivos foram compartilhados pela americana Jessica Meir no Twitter. Atualmente, ela está a bordo da Estação Espacial Internacional.

Veja: Equipamento da NASA será utilizado em missão que vai explorar atmosferas de planetas que orbitam estrelas além do Sol

Captadas pela manhã, as imagens mostram toda a exuberância do satélite natural da Terra. A proximidade da EEI, em orbita a 250 milhas de altura, facilita a visualização da Lua.

“Podemos vê-la com mais clareza, pois não é obscurecida pela atmosfera da Terra”, explicou na rede social. Confira os arquivos:

Morning views on @Space_Station. Although we're only ~250 miles closer to the Moon than you are, we can see it more clearly since it's not obscured by the Earth’s atmosphere. We at @NASA are celebrating the #Apollo50th anniversaries & looking forward to our return there! #Artemis pic.twitter.com/9HSqcLAnTf

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) November 20, 2019