Epic Games revela que vários bugs afetam o game Fortnite nesta semana

A desenvolvedora Epic Games revelou que vários bugs afetam o game Fortnite nesta semana. No Twitter, a empresa explicou sobre os problemas no jogo. Confira detalhes:

Geradores de Itens

No primeiro caso, um problema afeta os geradores de itens. “Estamos cientes de um problema no Criativo que fez com que os Geradores de Itens que estavam como "Instantâneo" mudaram para "Nunca". Estamos checando isso”, explicou.

Tickets de Reembolso

Outro bug, afeta os Tickets de Reembolso. “Estamos investigando um problema com os Tickets de Reembolso que estão aparecendo incorretos”, informou na rede social.

FNCS

A pontuação do Round 3 também será corrigida no game. “Estamos cientes dos problemas durante a FNCS onde times não recebiam pontos caso um jogador não conseguisse entrar na partida”.

“A pontuação do Round 3 será corrigida por todas as outras semanas. Premiação e Classificação serão atualizadas de acordo. Detalhes em breve”. Confira:

Salve o Mundo

Ainda na rede social, ela compartilhou: “Nós estamos cientes de que os jogadores estão procurando o conteúdo cross-over de Battle Breakers que foi comunicado para o Salve o Mundo”.

“Na verdade, esse conteúdo ainda não está ativo e pedimos desculpas pela falta de comunicação em nosso Blog".

DirectX 12

De acordo com a Epic Games, a desenvolvedora busca ainda uma solução para controlar um problema de estabilidade. “Estamos cientes de problemas de estabilidade com o beta do DirectX 12 e estamos trabalhando para resolver”.

“Enquanto isso, caso você tenha problemas ao abrir o jogo, vá para as Configurações do Fortnite no launcher e digite "d3d11" em linhas de Argumento de Comandos Adicionais”. Veja:

Modo Criativo

Um bug também afeta o modo Criativo no game. “Existe uma forma de contornar o problema com os Geradores no Criativo", informou.

“Temos agora duas opções com "Instantâneo" que funcionarão conforme a descrição. Isso será arrumado em uma atualização futura”.

