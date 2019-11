5 erros comuns das mulheres no sexo

Quando se trata de sexo, muitas dúvidas podem surgir, mesmo quando já nos achamos experientes no assunto. Pensando nisso, a terapeuta sexual Laurie Watson identificou os cinco erros comuns entre as mulheres.

Descubra quais estão no texto traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

Iniciação muito sutil.

Muitas mulheres pensam que o parceiro pode ler em suas mentes quando está com vontade de fazer sexo. A realidade é que isso é impossível e, assim como nós, a outra pessoa também gosta de se sentir desejada. É por isso que é importante dizer diretamente que você deseja uma relação sexual ou que o outro é atraente.

Não dizer os desejos sexuais para a outra pessoa.

O filtro e a maneira de pensar do parceiro pode fazê-lo não se lembrar de detalhes, como a forma que você gosta de ser tocada e do que gosta no sexo. Portanto, não tenha medo de lembrá-lo novamente.

Concentrar-se em inseguranças com o corpo.

As mulheres geralmente se preocupam mais com algumas inseguranças com suas características corporais, em vez de se renderem a momentos de prazer e liberdade no sexo. Lembre-se de que os sentimentos de excitação podem ser drasticamente diminuídos com autocrítica.

Para mudar isso na hora do sexo, é necessário fugir das críticas internas, prestando atenção à respiração e sensações do corpo, concentrando-se no que é agradável.

Preocupar-se em fazer a coisa certa o tempo todo.

O ingrediente essencial para agradar a alguém é o seu próprio prazer. Na terapia sexual, as mulheres geralmente se interessam por técnicas para aumentar a estimulação do parceiro. No entanto, a ansiedade de satisfazer pode impedi-la de explorar seus próprios sentimentos.

Tocar o outro com muita delicadeza.

O erro que ambos os sexos cometem é tocar da maneira que eles gostam de ser tocados. Muitos homens reclamam na terapia sexual que algumas mulheres só começam a estimulá-lo quando são "convidadas" ou quando o membro já está ereto.

O conselho para todas é ter iniciativa e usar também sua força para tocar com moderação e intensidade.