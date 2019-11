The King of Fighters AllStar: Confira dicas e truques para evoluir no jogo

Com mais de duzentos de jogadores da icônica série de luta da SNK, The King of Fighters AllStar traz uma quantidade enorme de conteúdo para os fãs aproveitarem de graça no mobile.

Mas se você está um pouco perdido sobre como evoluir entre uma porrada e outra, nós te ajudamos, com o auxílio da Garena, com dicas incríveis para maximizar o seu uso de recursos. Confira:

Vale a pena repetir batalhas de campanha para tentar obter três estrelas em cada confronto de um capítulo. Fazer isso irá recompensá-lo com rubis bônus que você pode usar para desbloquear mais lutadores.

Problemas com inimigos? Lembre-se que você pode mudar para um de seus outros lutadores para causar um ataque AOE que pode virar a batalha.

Em vez de gastar 100 rubis para convocar um novo lutador, salve seus rubis até que você tenha 900. Em seguida, gaste os 900 rubis em uma Convocação x10 para receber 10 lutadores pelo preço de 9.

Precisa de uma maneira confiável para ganhar rubis em The King of Fighters AllStar? Certifique-se de completar um mínimo de 6 missões diárias por dia para receber 50 rubis bônus! Isso equivale a conseguir uma Caixa de Convocação a cada 2 dias.

A franquia The King of Fighters sempre foi sobre equipes, e isso continua em KOF ALL STAR. Certifique-se de emparelhar as combinações corretas de cada lutador com base em qual equipe eles pertencem. Isso premiará toda a sua equipe com bônus especiais! Confira o Menu de Relação de Equipe no jogo para uma lista completa de combinações de equipe e bônus.

Está enfrentando um momento difícil contra um chefe no Modo História? Certifique-se de equipar um cartão de suporte de alta potência. Em seguida, espere até que a luta entre mestres comece e chame o seu lutador de apoio para maximizar o seu dano!

Está de olho em um lutador específico? Utilize uma Caixa de Invocação algumas vezes e receberá um bilhete Seletor de Lutador através do Sistema de Milhagem!!

Quer competir com seus amigos em The King of Fighters AllStar? Dirija-se ao modo PvP Casual para enfrentá-los em tempo real. Tudo que você precisa fazer é criar uma sala e um Código de Batalha especial será gerado. Escolha seu amigo, em seguida, digite este código e vocês serão colocados juntos rapidamente!

Mais cooperativo do que um jogo competitivo? Dirija-se à Masmorra de Núcleo ou Masmorra de Evolução e faça parceria com até dois outros jogadores para derrubar multidões de inimigos em tempo real.

Reprodução

Está se perguntando por que seu lutador não tem todas as suas habilidades desbloqueadas? Todos os lutadores começam com apenas 2 habilidades equipadas. Para desbloquear mais duas habilidades, você precisará melhorar a Tabela de Lutador. Para fazer isso, jogue na Masmorra do Poder para desbloquear materiais de crescimento do núcleo, em seguida, use-os para atualizar a a tabela a partir do menu de luta.

Mas espere, ainda faltando uma habilidade? A última habilidade finalizadora do seu lutador só pode ser desbloqueada depois de equipar uma Carta Especial específica para ele. Cartas Especiais são desbloqueadas através da Caixa de Invocação de Carta de Batalha. Portanto, não se esqueça de salvar alguns rubis extras para gastar com esta caixa incrível.

Tentando aumentar a classificação de estrelas do seu lutador em The King of Fighters AllStar? Tudo o que você precisa fazer é desbloquear materiais de evolução através das Masmorra do Poder. A partir daí, alguns toques simples no menu de lutador permitirá que você os evolua para aumentar sua classificação em uma estrela!

Você sabia que convocar um lutador que você já possui irá recompensá-lo com Almas daquele lutador? A Alma do Lutador e outros materiais podem então ser usados para a Quebra de Limite do lutador. A Quebra de Limite é um método que permite que você aumente o nível máximo do lutador a partir do nível atual até o nível 90 (requer a evolução do lutador para seis estrelas)!

Quer mais recursos das Masmorras do Poder, mas precisa fazer uma pausa? Não precisa se preocupar. Com os Bilhete de Liberação, você pode limpar instantaneamente uma Masmorra e colher em todas as recompensas!

Quer aprimorar sua relação com seus lutadores? Certifique-se de alimentá-los para aumentar a sua pontuação de afinidade. Alcance novos níveis de afinidade em cada um de seus lutadores para desbloquear recompensas especiais!

Esgotou seus recursos? Certifique-se de ir para a Loja Secreta para ofertas especiais de tempo limitado que incluem Bilhete de Liberação, Almas, Energia, Bilhetes de Jogador e muito mais!

Quer se tornar ainda mais poderoso em The King of Fighters AllStar? Certifique-se de aumentar de nível e evoluir suas Cartas de Batalha! Para subir Carta de Batalha de nível, consuma Cartas de Batalha menores. Para evoluir a Carta de Batalha, atinja o nível máximo de Carta de Batalha e, em seguida, use Cartas de Evolução recebidos nas Masmorra do Poder.

Não se esqueça de verificar o seu códex. Cada vez que você desbloquear um novo lutador ou Cartas de Batalha, você pode coletar uma recompensa de seu códex que irá aumentar permanentemente as estatísticas de todos os lutadores e Cartas de Batalha em sua conta!

Além disso, é possível obter facilmente mais AP necessário para jogar através da observação de anúncios gratuitos. Esta recarga AP gratuita é permitida no máximo 6 vezes por dia.

Reprodução

Com informações da Garena

