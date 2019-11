Nova versão beta do WhatsApp para iOS revela próximas novidades do aplicativo

Uma nova versão beta do WhatsApp para sistema operacional iOS revela próximas novidades do aplicativo de mensagens.

Como revelado, o app enviou uma nova atualização por meio do programa beta testFlight , elevando a versão Business para 2.19.120.11.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a versão apresenta duas novidades para os usuários da plataforma.

Está disponível uma nova tela inicial redesenhada com referências ao Facebook e um novo rodapé de configurações redesenhado.

As alterações também estarão implementadas na próxima versão beta do app convencional. E em breve serão liberadas para todos os usuários. Confira:

📝 WhatsApp Business beta for iOS 2.19.120.11: what's new?

New redesigned Splash Screen (again) with references to Facebook, and new redesigned Settings Footer (again)!https://t.co/QSlR2OQ6Z1

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 11, 2019