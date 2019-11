Música do Skrillex pode servir como 'repelente' para o mosquito da dengue

Os dias de calor intenso estão chegando e, com eles, zunidos irritantes começam a tomar conta do ar. Quem sofre com mosquitos nessa época do ano sabe bem que, mesmo tomando todos os cuidados, ao cair da noite eles vão estar lá. Tem quem feche a janela mais cedo, outros preferem usar repelente, mas mesmo assim é difícil não ser perturbado por esses insetos.

Para quem já cansou de tentar deixar os mosquitos do lado de fora, vai aqui uma dica: deixe tocando no quarto a música "Scary Monsters and Nice Sprites", do DJ Skrillex, que eles param de infernizar. Bizarro?

Quem afirma que isso funciona são os autores de um estudo publicado recentemente na revista Acta Tropica. O grupo de pesquisa foi formado por um grupo de cientistas da Malásia e do Japão, que analisou o comportamento do Aedes aegypti enquanto a "música-repelente" tocava. Segundo eles, os beats desestimularam os insetos a buscar sangue e menos propensos a fazer sexo.

O DJ Skrillex produz um gênero de música eletrônica chamado dubstep. Esse estilo é conhecido pela presença marcante do baixo e alguns padrões de bateria, além de alguns vocais ocasionais na música.

Ouça "Scary Monsters and Nice Sprites":