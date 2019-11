Nova estrela do game Free Fire, DJ Alok revela detalhes da parceria com a Garena

O goiano Alok, viciado em games, é a nova estrela do jogo Free Fire. Recentemente, o DJ ganhou um personagem no game battle royale.

E na final da Free Fire World Series neste último fim de semana, onde realizou uma apresentação especial, o artista revelou ao Metro Jornal detalhes desta nova parceria. Na competição, a equipe do Corinthians conquistou o título mundial.





Fanático pelo jogo da Garena, Alok considera que esta mistura da vida real com o game é algo intrigante. “Até eu quero entender essa mistura. Acabei de sair do jogo e agora já estou aqui no mundo físico”, explicou.

No geral, ele também acredita que a novidade é uma situação que agrega pontos positivos para os dois lados. “O jogo acabou trazendo muitas coisas para a minha vida real”, afirmou.

Em relação a parceria com a Garena, Alok revelou que o contato inicial era apenas para a realização da abertura do mundial do game batlle Royale, no entanto, as coisas avançaram. “Depois de um pouco de conversa as coisas foram se aproximando”, contou.

“Fomos aprofundando o relacionamento e acabou surgindo a música ‘Vale Vale’, depois fizemos o videoclipe juntos, e surgiu o personagem”, explicou. Ele salientou ainda que toda a conversa ocorreu de forma orgânica e natural. Confira o personagem:

Em relação a skin do personagem, ele afirmou que acompanhou todo o desenvolvimento. “Eu participei de tudo. Principalmente, da habilidade da skin”, afirmou.

Viciado no game Free Fire, o artista ainda afirma que sempre tira um tempo para jogar. "Sempre jogo quando posso", finalizou. Confira o MV da música tema:

