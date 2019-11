v11.20: Nova atualização já está disponível para o game Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta quarta-feira (20) uma nova atualização para o game Fortnite. A manutenção v11.20 já está disponível para todos os jogadores.

Como revelado pela empresa, o update chega com algumas novidades para o título. Confira algumas melhorias:

Os Desafios Diários estão de volta e podem ser concluídos para ganhar EXP!

Agora você pode filtrar seus itens no Vestiário pela Temporada em que foram adicionados.

Agora você pode ajustar o contraste da Interface.

Foi adicionado uma lista de partidas Tutorial para a versão para dispositivos móveis do Fortnite.

Adicionamos suporte para Directx 12 da Microsoft para a versão para PC do Fortnite.

Ajustado o multiplicador de acerto na cabeça da Espingarda Tática para corresponder melhor ao

multiplicador de acertos na cabeça da Escopeta.

Aumentado a Vida Efetiva (soma da Vida + Escudo) concedida por Caminhões de Glup.

EXTENSÃO DO CAPÍTULO 2: TEMPORADA 1

Reprodução

A 'Extensão do Capítulo 2: Temporada 1' também foi revelado no blog oficial do game. “Com um novo ano, vêm novos começos! No ano passado, comemoramos os 14 Dias de Fortnite durante as festas de fim de ano. Neste ano, temos ainda mais conteúdos para você desembrulhar, incluindo novos recursos de jogo, recompensas grátis e uma experiência ao vivo que você não vai querer perder”.

“Para nos prepararmos para todas as novas atualizações com temática festiva, estenderemos a primeira temporada do Capítulo 2 até o começo de fevereiro”, revelou a empresa.

Bug no game

A desenvolvedora também revelou um bug que afeta o game: “Estamos cientes de um problema no Criativo que fez com que os Geradores de Itens que estavam como "Instantâneo" mudaram para "Nunca". Estamos checando isso”, informou.

