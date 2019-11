Estes 3 motivos explicam por que a ingesta de vitamina B12 importante para o organismo

Ajuda na formação de hemoglobinas

Ela é vital para a produção das células que carregam oxigênio apelo corpo humano. Além disso, é fundamental na prevenção da anemia, uma doença que compromete a formato das células tornando difícil a mobilização de gás a alguns tecidos do corpo.

Pode aumentar a energia

Segundo o sítio estrangeiro Health Line, as vitaminas do complexo B participam produção de energia no corpo humano, apesar de não serem fontes de energia propriamente ditas. A suplementação somente ajuda a aumentar a energia se os níveis da vitamina B12 estiveram baixos.

Auxilia na saúde de cabelo, unhas e pele

O portal afirma que baixos níveis de vitamina B12 são responsáveis pelo aparecimento de problemas dermatológicos, como hiperpigmentação, descoloração de unhas, vitiligo e inflamação e rachaduras nos lábios.

A suplementação pode ser uma alternativa, caso você tenha problemas para absorver o nutriente e só deve ser recomendada por um médico.